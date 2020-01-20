Эксперт оценил предложение отменить банковскую комиссию при платеже за услуги ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Исполнительный директор ассоциации "ЖКХ Контроль города Москвы" Вера Москвина прокомментировала законопроект об отмене банковской комиссии при платеже за услуги ЖКХ, который внесут в Госдуму в феврале. По мнению эксперта, в нововведении нет никакого смысла.
"К этой инициативе я отношусь скептически. Деньги милосердия не выносят: сегодня ты в банковском секторе начинаешь проявлять какое-то милосердие, завтра ты вступаешь на путь банкротства. Банк рискует просто лопнуть", – пояснила собеседник Москвы 24.
По мнению эксперта, больше бы положительных результатов дало снижение платы за сами коммунальные платежи. "Нам нужно перестать делать ежегодное повышение платы за ресурсы. Сейчас в среднем по стране плата за ЖКУ растет от 4 до 10% в год. Так происходит уже на протяжении 20 лет", – сказала Москвина.
Ранее сообщалось, что законопроект об отмене банковской комиссии при платеже за услуги ЖКХ будет внесен Госдуму в феврале.
По словам главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова, это будут поправки в Жилищный кодекс или изменения законодательных актов, включая закон о банках и национальной платежной системе.
Неверов пояснил, что технически таких изменений добиться просто. При этом они важны для граждан, которые перестанут переплачивать за услуги.
Сегодня комиссия составляет от 0,5 до 2 процентов независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.
До этого стало известно, что в 2020 году изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Москвичи будут платить на пять процентов больше, в области рост составит примерно четыре процента.
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