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Общество

20 января, 09:44

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Эксперт оценил предложение отменить банковскую комиссию при платеже за услуги ЖКХ

"Деньги милосердия не выносят". Эксперт – об отмене банковской комиссии за услуги ЖКХ
общество экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Исполнительный директор ассоциации "ЖКХ Контроль города Москвы" Вера Москвина прокомментировала законопроект об отмене банковской комиссии при платеже за услуги ЖКХ, который внесут в Госдуму в феврале. По мнению эксперта, в нововведении нет никакого смысла.

"К этой инициативе я отношусь скептически. Деньги милосердия не выносят: сегодня ты в банковском секторе начинаешь проявлять какое-то милосердие, завтра ты вступаешь на путь банкротства. Банк рискует просто лопнуть", – пояснила собеседник Москвы 24.

Совершенно точно понимаю, что если этот процент убрать с конкретно этой банковской операции, то его прибавят за другую банковскую операцию тому же клиенту. В этой мере смысла не вижу. Тем более что комиссия в 0,5-2% мало заметна для граждан, по карману сильно не бьет.
Вера Москвина
исполнительный директор ассоциации "ЖКХ Контроль города Москвы"

По мнению эксперта, больше бы положительных результатов дало снижение платы за сами коммунальные платежи. "Нам нужно перестать делать ежегодное повышение платы за ресурсы. Сейчас в среднем по стране плата за ЖКУ растет от 4 до 10% в год. Так происходит уже на протяжении 20 лет", – сказала Москвина.

Ранее сообщалось, что законопроект об отмене банковской комиссии при платеже за услуги ЖКХ будет внесен Госдуму в феврале.

По словам главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова, это будут поправки в Жилищный кодекс или изменения законодательных актов, включая закон о банках и национальной платежной системе.

Неверов пояснил, что технически таких изменений добиться просто. При этом они важны для граждан, которые перестанут переплачивать за услуги.

Сегодня комиссия составляет от 0,5 до 2 процентов независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

До этого стало известно, что в 2020 году изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Москвичи будут платить на пять процентов больше, в области рост составит примерно четыре процента.

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Соболева Илона

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