В Госдуме предложили запретить отключение услуг ЖКХ должникам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Госдума планирует рассмотрение поправок в Жилищный кодекс РФ, которые установят запрет на отключение водоснабжения и отопления за долги в многоквартирных домах. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на заключение правового управления Госдумы.
Сообщается, что к законопроекту сейчас нет замечаний концептуального характера. Причиной внесения поправок стали жалобы граждан, чьи квартиры оказались затоплены из-за соседей-должников.
"Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями", – уверен разработчик законопроекта депутат Алексей Куринной.
Он подчеркнул, что отключение отопления также не является выходом из положения. По словам депутата, сейчас семьи должников вынуждены жить в холоде.
Уточняется, что в КПРФ и "Справедливой России" поддержали внесение поправок, назвав отключение коммунальных услуг "радикальной мерой". В "Единой России" сообщили о необходимости дополнительного изучения законопроекта.
При этом в Минстрое заверили, что на данном этапе нет необходимости внесения поправок в Жилищный кодекс. В ведомстве заявили, что этот вопрос "достаточно урегулирован".
По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), средняя сумма долга за жилищно-коммунальные услуги составляет 21,7 тысячи рублей. При этом число судебных исков из-за таких долгов ежегодно возрастает.
Ранее в Госдуме предложили доработать идею введения скидок при онлайн-оплате ЖКХ. По мнению парламентариев, необходимо детально изучить данное предложение.
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