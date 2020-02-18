В Госдуме предложили запретить отключение услуг ЖКХ должникам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госдума планирует рассмотрение поправок в Жилищный кодекс РФ, которые установят запрет на отключение водоснабжения и отопления за долги в многоквартирных домах. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на заключение правового управления Госдумы.

Сообщается, что к законопроекту сейчас нет замечаний концептуального характера. Причиной внесения поправок стали жалобы граждан, чьи квартиры оказались затоплены из-за соседей-должников.

"Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями", – уверен разработчик законопроекта депутат Алексей Куринной.

Он подчеркнул, что отключение отопления также не является выходом из положения. По словам депутата, сейчас семьи должников вынуждены жить в холоде.

Уточняется, что в КПРФ и "Справедливой России" поддержали внесение поправок, назвав отключение коммунальных услуг "радикальной мерой". В "Единой России" сообщили о необходимости дополнительного изучения законопроекта.

При этом в Минстрое заверили, что на данном этапе нет необходимости внесения поправок в Жилищный кодекс. В ведомстве заявили, что этот вопрос "достаточно урегулирован".

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), средняя сумма долга за жилищно-коммунальные услуги составляет 21,7 тысячи рублей. При этом число судебных исков из-за таких долгов ежегодно возрастает.

Ранее в Госдуме предложили доработать идею введения скидок при онлайн-оплате ЖКХ. По мнению парламентариев, необходимо детально изучить данное предложение.