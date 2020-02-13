В Госдуме предложили доработать идею введения скидок при онлайн-оплате ЖКХ

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Первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов указал на необходимость доработать идею скидок за оплату жилищно-коммунальных услуг в электронном формате, сообщает ИА "НСН".

"Сама идея, вернее пока даже лозунг, имеет право на жизнь. Но нужно считать, не получится ли обратного эффекта и не станут ли россияне платить больше", – заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что полный переход на цифровую систему может породить неразбериху. Например, станет сложнее коммуницировать со специалистами расчетных центров, что в перспективе чревато конфликтами.

По словам автора инициативы депутата Бориса Чернышова, действующие правила рассылки подразумевают, что гражданам рассылают как бумажные, так и электронные версии квитанций. При этом полностью отказаться от первых нельзя.

В конце января 2020 года стало известно, что в новой версии закона о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц возможны изменения. Согласно поправкам, взыскание долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг могут передать коллекторам.

