Эксперт рассказала, как развить критическое мышление

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Благодаря критическому мышлению можно найти подходящую работу, научиться качественно выполнять поставленные задачи и отстаивать собственное мнение. Об этом заявила карьерный эксперт столичного центра занятости "Моя работа" Галина Чемоданова.

Специалист посоветовала не придерживаться одного и того же плана, а мыслить шире. По ее словам, мир меняется, а соответственно, и двигаться по старому плану невозможно.

"Даже если раньше вам всегда удавалось успешно выполнять задачи по своему рабочему алгоритму, рано или поздно вы столкнетесь с тем, что эта схема больше не применима. Отойдите от старого плана и будьте готовы работать в новых условиях", – подчеркнула Чемоданова.

Эксперт также отметила важность в задавании себе вопросов. Например, в случае отклика на вакансию необходимо спросить, подходит ли вам эта должность, согласны ли вы со всеми условиями и достаточно ли вы квалифицированны.

"Если вы уже работаете и начальство дает вам задание, то подумайте, как вы будете выполнять его, достаточно ли у вас информации, все ли понятно из прописанных требований", – пояснила Чемоданова.

Специалист посоветовала изучать дополнительную информацию. Людям стоит заниматься самообразованием, посещать лекции и читать о новых исследованиях.

Одним из главных качеств критического мышления является скептицизм. Чемоданова рекомендовала ставить под сомнение все, что говорят.

"Совершенно необязательно, что вам врут или пытаются ввести в заблуждение, но на всякий случай лучше перестраховаться. Когда устраиваетесь на работу, спрашивайте обо всех условиях", – сказала эксперт.

В поиске работы москвичам помогают служба занятости населения и сайт "Моя работа". В структуру службы входят 57 отделов трудоустройства. Для граждан старше 50 лет, мам с детьми, а также людей с инвалидностью и молодежи открыт специализированный центр занятости "Моя карьера" по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

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