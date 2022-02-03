Врач рассказала, как избежать низкой самооценки

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Гештальт-терапевт Дарья Петровская рассказала, как избежать низкой самооценки, сообщает сайт "Аргументы и факты". Она подчеркнула, что у многих самооценка нестабильна и зависит от мнения других.

По ее словам, все начинается из детства, поэтому важно, чтобы взрослые постоянно объясняли малышу, что они оценивают его поступок, а не его личность. К примеру, если ребенок получил плохую оценку, нужно ему сказать о негативных последствиях, которые надо исправить, но подчеркнуть, что любите его, несмотря ни на что.

Затем нужно объяснить, что конкретно было не так и что следует изменить. Из такого диалога у ребенка возникает навык отделять свои действия от своей личности. Если в будущем кто-то скажет, что ему не нравится его проект, он поймет, что не доработал и надо это исправить, но не впадет в самобичевание в духе "я плохой, меня не любят".

Взрослому человеку важно разделить два понятия: его личность и поступки. Невозможно оценить человека – то, что он делает, кому-то не нравится или социально неодобряемо, однако он остается при этом просто человеком и не делится на "хорошего" или "плохого".

Работая над своей самооценкой, можно запрашивать обратную связь у руководителей, прося, чтобы была не критика, а корректно выявленные зоны роста. Также можно просить близких или друзей говорить о том, что они ценят человека и что они его не ненавидят за какие-то его поступки или обиды.

В то же время специалист предупредил, что это не сработает, если человек сам не приложит усилий, чтобы общаться.

Другая причина, по которой люди могут страдать, когда их осуждают или оценивают, – это желание, чтобы их все любили. Человеку следует понимать, кто эти все и почему так нужно одобрение каждого из них. Он должен задать себе вопрос о том, от кого на самом деле не получил принятия и признания, но очень хотел.

В таком случае поможет собственное понимание своего внутреннего процесса. Когда человек перестает стараться заслужить чужое одобрение, приходит понимание, что он и его действия не всем нравятся.

Тогда приходит понимание, что человек вырос и может взять на себя ответственность за свои чувства. Он перестает ощущать себя беспомощным и бессильным, перестает ждать, когда его похвалят.

"В детстве ребенка оценивают взрослые, но во взрослом возрасте самостоятельно или с помощью других людей каждый может изменить модель поведения, которую он перенял в прошлом. Человек соглашается с тем, что он плохой, только в том случае, если он сам о себе так думает. Ничье мнение не пошатнет его самооценку, если он будет верить в себя", – заключила Петровская.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал, что успех в любом начинании зависит от финансов, знакомств и удачи, однако один из главных факторов – осознание своих возможностей и убежденность в собственной позиции.

По его словам, уверенность в себе – это позитивное представление о личных качествах, навыках и ценностях. Психолог подчеркнул, что такой взгляд дает опору в любой непростой ситуации. Хакимов отметил, что без уверенности в себе движение вперед либо невозможно, либо малоэффективно.

При этом деструктивное воспитание, чрезмерно директивная позиция родителей приводят к неверию в себя в будущем. По его словам, на самооценку человека влияет и уверенность в себе родителей. Если взрослые проявляют признаки низкой самооценки, то их дети могут перенять эти модели.