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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в марте. Зарплату до 450 тысяч рублей предлагают в банке Senior Java-разработчику. Об этом со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" сообщает РИА Новости.

От соискателя требуется опыт разработки высоконагруженных проектов и микросервисов, а также навык проектирования распределенных нагруженных систем. Предусмотрена возможность удаленной работы.

Еще одной высокооплачиваемой вакансией стала должность генерального директора в компании, занимающейся отделочными работами. Специалисту предлагают до 300 тысяч рублей. Среди обязательных требований – высшее строительное образование и опыт работы на руководящих должностях.

До 250 тысяч рублей предлагают разработчику 1С-Битрикс. Кандидат должен знать Bitrix Framework (D7, ORM), иметь опыт написания собственных компонентов и модулей для 1С-Битрикс.

От 210 тысяч рублей готовы платить дезинфектору, который будет выполнять работы по дезинсекции жилых помещений, согласовывать план работ и окончательную стоимость. От соискателя требуется среднее профессиональное образование и опыт работы в данной сфере не менее одного года.

До 200 тысяч рублей предлагают IT-рекрутеру. В обязанности входит поиск и подбор персонала в сфере IT, проведение интервью и оценка соискателей, анализ рынка труда. У кандидата должен быть опыт работы на аналогичной должности не менее двух лет.

Ранее эксперты SuperJob назвали самую высокооплачиваемая вакансию в России. Так, стоматологу в Воронеже, Сургуте и Мурманске в конце февраля предлагали зарплату в 350 тысяч рублей в месяц. Врач должен иметь опыт работы от трех лет и быть готовым к переезду.