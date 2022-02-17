Карьерный эксперт назвала гибкие навыки, которые больше всего ценят работодатели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Чтобы быть востребованным на рынке труда в 2022 году, соискатель должен обладать определенными гибкими навыками, в том числе стрессоустойчивостью и способностью к самообразованию. Об этом рассказала карьерный эксперт столичного центра занятости "Моя работа" Галина Чемоданова.

"Для любого работодателя при выборе кандидата важно не только, как хорошо он выполняет поставленные задачи, но и умеет ли он справляться со стрессом, спокойно решать проблемы и не выходить из себя в самый неподходящий момент", – объяснила она.

По словам специалиста, стрессоустойчивость – одно из самых ценных качеств сотрудника, поскольку позволяет ему не бояться перемен и спокойно переживать трудности.

Следующее, на что обратила внимание Чемоданова, – навыки самообразования. Чтобы в условиях ускоренного технологического прогресса всегда оставаться востребованным, необходимо постоянно узнавать новое: посещать мастер-классы или семинары. Помочь в этом могут и единомышленники. С ними можно обмениваться опытом, делиться впечатлениями от полученных знаний.

Важные качества хорошего сотрудника – критическое мышление и креативность. При этом они могут существовать только в связке. Критическое мышление и креативность помогают анализировать взаимосвязи, делать прогнозы и искать неординарные решения тех или иных проблем.

"Развить эти soft skills можно путем ежедневных тренировок, используя специальный алгоритм. Сначала определите и проанализируйте проблему, подумайте, насколько она серьезна... <...> Взгляните на ситуацию под другим углом, предположите различные исходы ситуации, а после устройте мозговой штурм. Выделите наиболее подходящие способы решения и действуйте", – посоветовала специалист.

Еще одним не менее важным качеством является коммуникативность. Она пригодится на любой работе, поскольку сотруднику придется общаться если не с клиентами, то с коллегами и начальством. Данный навык подразумевает умение слушать, аргументировать свою позицию и проявлять эмпатию по отношению к другому человеку.

Грамотное управление временем и планирование задач – последнее, на что обратила внимание Чемоданова. По ее словам, это важно для продуктивности сотрудника. Навыки тайм-менеджмента позволят держать под контролем выполнение всех задач, выдавать максимальный результат даже в условиях стрессовых ситуаций и дедлайнов, заключила специалист.

Чемоданова отметила, что узнать больше о востребованных гибких навыках можно у карьерных специалистов центра "Моя работа". Там же на специальных тренингах можно эти навыки развить.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с начала 2020 года около 300 тысяч горожан нашли работу при поддержке столичной службы занятости. По ее словам, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, уровень безработицы в Москве продолжает снижаться: так, в конце 2021 года он составлял 0,48%, а на сегодняшний день сократился до 0,44%.

