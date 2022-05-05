В ФНПР поддержали предложение добавить семь дней к ежегодному отпуску

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Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков поддерживает инициативу фракции ЛДПР добавить семь дополнительных выходных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску.

"Мы не против. Если добавят, если парламент проголосует, пусть будет не 28, а 35 дней выходных. Если добавят семь дней к отпуску, мы будем поддерживать это решение парламента", – приводит ТАСС слова Шмакова.

При этом он уточнил, что данная мера не должна оказать влияния на зарплату работников.

По словам Шмакова, среди плюсов дополнительных выходных дней можно назвать больше времени для восстановления, а среди минусов – сокращение рабочего времени.

Ранее депутат Госдумы, временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску дополнительные дни.

По мнению парламентария, к стандартным 28 дням отпуска, положенным каждому россиянину, нужно добавить еще семь дней, которые можно использовать по своему усмотрению.

