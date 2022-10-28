Россиян ждет сокращенный рабочий день накануне праздника 4 ноября

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Россиян ждет сокращенный рабочий день перед длинными выходными, сообщила РИА Новости эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Она напомнила, что в связи с празднованием в России Дня народного единства следующая рабочая неделя будет на один день короче.

По ее словам, праздник в этом году выпал на пятницу, поэтому отдыхать россияне будут три дня – 4, 5 и 6 ноября. С 1 по 3 ноября – рабочие дни, при этом предпраздничный четверг, 3 ноября, будет короче на один час.

Нечаева отметила, что зарплату работникам, получающим оклад, снижать не будут. Сдельщикам и работникам на почасовой оплате, которые не трудились 4 ноября, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение.

Привлечь сотрудника к работе в выходной и праздничный день можно только с его согласия, кроме ситуаций, когда речь идет о предотвращении аварий и катастроф. За это работник может по своему желанию получить оплату в двойном размере либо в одинарном плюс дополнительный выходной.

Для сотрудников, которые работают по сменному графику, дежурство в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если эти дни считаются рабочими по их графику. В то же время смены в нерабочие праздничные дни должны оплачиваться в двойном размере. За неисполнение требований по оплате нерабочих праздничных дней работодателю грозит штраф.

Ранее доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что в День народного единства в России будут закрыты банки и почта. В связи с этим ежемесячное начисление пенсий пройдет с изменением графика. В частности, граждане должны получить выплаты до 4 ноября.



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