Безвизовый въезд для граждан Украины будет продлен в РФ с 2023 года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

С 1 января 2023 года в России будет продлен безвизовый режим для граждан Украины, въезжающих на территорию РФ. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России со ссылкой на проект указа Владимира Путина.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, с 2023 года прекратится действие договора между правительствами России и Украины о безвизовом въезде граждан РФ на территорию страны. Решение было принято по инициативе киевских властей.

По мнению российских властей, подобная мера со стороны Украины может негативно сказаться на беженцах с украинской стороны, которые намерены прибыть в Россию с целью получения гуманитарной помощи.

Кроме того, зеркальные действия РФ могут стать барьером для сохранения родственных связей между некоторыми россиянами и украинцами.

"В этой связи предлагается сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда", – говорится в тексте документа.

Отмечается, что указ вступит в силу со дня его подписания.

До этого об отсутствии планов по введению виз для въезжающих на территорию России граждан Украины сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Позже отсутствие подобных планов подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.



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