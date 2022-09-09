Захарова опровергла сообщения СМИ о намерении РФ ввести визы для украинцев

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Заявления средств массовой информации о желании РФ ввести визы для граждан Украины являются ложными. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она напомнила, что до этого российская сторона уже не раз комментировала перспективы введения визового режима в отношении украинцев.
"В этой связи обратили внимание на появившиеся в ряде информагентств сообщения со ссылкой на МИД России о якобы готовящемся введении российской стороной виз для украинских граждан. Это в корне неверно, вводит в заблуждение относительно реального настроя российской стороны", – пояснила Захарова.
В июле Украина приняла решение о введении визового режима для россиян. При этом депутаты Госдумы РФ отмечали отсутствие необходимости симметричных мер.
Позднее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия обсуждает вопрос о введении виз для граждан Украины с разными ведомствами. Замглавы МИД отмечал, что меры необязательно будут зеркальными во избежание возникновения сложностей при въезде в РФ для желающих покинуть Украину или зону боевых действий.
Отношения России и Украины осложнились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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