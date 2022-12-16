Захарова заявила, что Западу не удалось свести счеты с Россией

Фото: TACC/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Генассамблеи ООН принять резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Дипломат заявила, что у Запада не получилось свести счеты с РФ.

"Примечательно, что попытки стран Запада политизировать дискуссию, свести счеты с Россией в контексте ситуации на Украине, сорвать принятие самого документа не только не увенчались успехом, но и наглядно продемонстрировали истинные причины нежелания голосовать за искоренение нацизма", – высказалась она.

Захарова также обратила внимание на то, что западные страны находят этому оправдание, пытаясь прикрыться свободой слова.

Однако все говорит о том, что их попытки провалились, добавила дипломат. Она подчеркнула, что страны – члены ООН не позволили оспорить итоги Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За ее принятие проголосовали 120 стран, против выступили 50, еще 10 воздержались.

Резолюция РФ выражает глубокую обеспокоенность по поводу героизации нацистского движения в любой форме. В документе содержится призыв к государствам об осуществлении национальных планов по ликвидации расизма, расовой дискриминации, нетерпимости и ксенофобии.

В свою очередь, зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин назвал кощунственной позицию Германии, Японии и Италии, проголосовавших против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма.

Он подчеркнул, что считает итоги голосования шокирующими. По его словам, впервые за историю ООН против документа, осуждающего нацизм, проголосовали государства – бывшие члены стран "Оси".

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