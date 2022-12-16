Зампостпреда РФ в ООН Кузьмин обвинил Германию, Японию и Италию в кощунстве

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Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин назвал кощунственной позицию Германии, Японии и Италии, проголосовавших против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщают РИА Новости.

"Выступившие против резолюции государства, в первую очередь Германия, Япония, Италия, проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма", – заявил Кузьмин.

Он подчеркнул, что считает итоги голосования "шокирующими". По его словам, впервые за историю ООН против документа, осуждающего нацизм, проголосовали государства – бывшие члены стран "Оси".

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. За принятие резолюции проголосовали 120 стран, против выступили 50, и еще 10 воздержались.

Резолюция России выражает глубокую обеспокоенность по поводу героизации нацисткого движения в любой форме. В документе содержится призыв к государствам об осуществлении национальных планов по ликвидации расизма, расовой дискриминации, нетерпимости и ксенофобии.

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