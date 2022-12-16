Захарова ответила на заявление Белого дома о намерении исключить Россию из Совбеза ООН

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, заявившей о желании США добиться исключения России из Совбеза ООН.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что если бы существовал способ исключить Россию из Совета Безопасности ООН, то Вашингтон бы немедленно приступил к этому.

"Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили. <…> Просто такого способа нет, слава Богу", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

По словам представителя МИД РФ, будь у США возможность, они бы приступили к захвату "вообще всего на свете" и попытались бы "завладеть вселенной".

Ранее Захарова заявила, о том, что у США не выйдет снять с себя ответственность за террористические действия Киева. По ее словам, именно с одобрения США Украина проводит обстрелы гражданских объектов на территории РФ.

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