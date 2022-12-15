Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумной реальностью новые правила для фигурного катания в Канаде. Местная федерация разрешила выходить на лед однополым дуэтам. Теперь в соревнованиях участвуют не фигуристы и фигуристки, а фигурист А и фигурист Б или партнеры.

Новые правила не одобряют и российские спортсмены. Фигуристка Анастасия Гребенкина считает, что с такими дуэтами этот вид спорта потеряет свое очарование. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.