Месси назвал предстоящую игру на ЧМ последней в своей карьере

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подтвердил, что финальный матч чемпионата мира – 2022 в Катаре станет для него последним в спортивной карьере. Слова легендарного игрока передает Ole.

Месси отметил, что этот матч – лучшее окончание его профессиональной карьеры. Футболист не уверен, что сможет выступить на еще одном ЧМ, так как его придется ждать четыре года.

"Я очень счастлив, что смог добиться этого – завершить свою карьеру на чемпионатах мира, сыграв свою последнюю игру в финале", – сказал капитан сборной.

Для Месси этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Футболист дебютировал на матче против сборной Сербии и Черногории на ЧМ-2006 в Германии.

Сборная Аргентины сыграет в финале чемпионата с победителем пары Марокко – Франция 18 декабря.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони эмоционально прокомментировал выход команды в финал, назвав нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом национальной команды по числу голов на чемпионатах мира. Спортсмен реализовал пенальти на 34-й минуте матча со сборной Хорватии во время полуфинала. Таким образом, Месси забил 11-й гол на чемпионатах мира.

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