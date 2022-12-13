Месси стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины на чемпионатах мира

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом национальной команды по числу голов на чемпионатах мира.

Спортсмен реализовал пенальти на 34-й минуте матча со сборной Хорватии во время полуфинала. Таким образом Месси забил 11-й гол на чемпионатах мира. До этого он делил первую строчку рейтинга с Габриэлем Батистутой.

Матч с Хорватией стал для Месси 25-м на чемпионатах мира. По этому показателю он первую строчку рейтинга делит с немцем Лотаром Маттеусом.

Ранее издание Correio da Manha сообщило, что Криштиану Роналду продолжит карьеру в сборной Португалии. Спортсмен якобы понимает, что находится не в лучшей форме, однако он не планирует покидать команду. Роналду планирует остаться в сборной Португалии до чемпионата Европы-2024.



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