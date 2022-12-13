Марио Фернандес будет выступать за бразильский "Интернасьонал"

Фото: телеграм-канал "ПФК ЦСКА"

Бывший российский футболист Марио Фернандес подписал контракт с бразильским клубом "Интернасьонал". Об этом сообщается на сайте команды.

Фернандес приостановил контракт с московским ЦСКА. За бразильский клуб он будет играть на правах аренды до конца 2023 года.

Ранее издание Correio da Manha сообщило, что Криштиану Роналду продолжит карьеру в сборной Португалии. Спортсмен якобы понимает, что находится не в лучшей форме из-за недостатка игрового времени. Роналду планирует остаться в сборной Португалии до чемпионата Европы-2024.



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