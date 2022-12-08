Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу после вылета с ЧМ

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Луис Энрике покинул должность главного тренера сборной Испании по футболу после вылета команды с чемпионата мира в Катаре на стадии 1/8 финала. Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.

Новым наставником "красной фурии" стал Луис де ла Фуэнте, который ранее работал на посту главного тренера молодежной сборной Испании. Отмечается, что 61-летний специалист будет официально представлен в новом качестве 12 декабря.

Де ла Фуэнте дважды становился победителем чемпионата Европы по футболу во главе сборной Испании среди игроков в возрасте до 19 лет (2015) и со сборной Испании среди игроков не старше 21 года (2019).

6 декабря сборная Испании уступила команде Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре, который прошел на стадионе "Эдьюкейшн сити". Основное и добавленное время матча завершилось со счетом 0:0, однако в серии пенальти марокканцы одержали победу со счетом 3:0.

Таким образом, сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ, а испанцы закончили выступление, вылетев на первой же стадии плей-офф.

Заключительные игры 1/8 финала ЧМ по футболу состоялись в Катаре

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!