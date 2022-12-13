Роналду продолжит карьеру в сборной Португалии – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продолжит карьеру в сборной этой страны, сообщает Correio da Manha.

По данным источника издания, футболист понимает, что находится не в лучшей форме из-за недостатка игрового времени, но при этом не намерен покидать команду.

Отмечается, что Роналду планирует остаться в сборной Португалии до чемпионата Европы-2024.

В конце ноября нападающий покинул "Манчестер Юнайтед". Английский ФК расторг контракт из-за его скандального интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Во время разговора Роналду заявил, что не уважает главного тренера клуба Эрика тен Хага.

Ранее стало известно, что Роналду не вошел в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Швейцарии. Игра состоялась 6 декабря на стадионе "Лусаил Айконик".



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