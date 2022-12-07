Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский клуб

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" с января 2023 года. Об этом сообщает португальское издание Record.

Журналисты задали вопрос о переходе самому футболисту. Роналду на их предположения ответил отрицательно.

В конце ноября нападающий покинул "Манчестер Юнайтед". Английский клуб расторг контракт из-за его скандального интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Во время разговора Роналду заявил, что не уважает главного тренера ФК Эрика тен Хага. На официальном сайте клуба отмечается, что футболист ушел из клуба по взаимному согласию.

Футболист заключил контракт с "Аль-Наср" на два с половиной сезона. Зарплата нападающего в саудовском клубе составляет 200 миллионов евро за сезон.

Ранее стало известно, что Роналду не вошел в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Швейцарии. Игра состоялась 6 декабря на стадионе "Лусаил Айконик". Ранее нападающий выходил в каждом матче в стартовом составе, но тренер сборной Фернанду Сантуш находил ему замену во втором тайме.

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