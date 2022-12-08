Роналду опроверг слухи о желании уехать с чемпионата мира

Фото: ТАСС/AP Photo/Natacha Pisarenko

Известный футболист, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опроверг слухи о его желании уехать с чемпионата мира, который проходит в настоящее время в Катаре. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

До этого в Сети распространилась информация о том, что спортсмен якобы хочет уехать из-за конфликта с тренером.

"У нас слишком сплоченная команда, чтобы нас могли разбить внешние силы. Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику. Мы команда в прямом смысле этого слова", – говорится в его публикации.

Ранее стало известно, что Роналду не вошел в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Швейцарии. Игра состоялась 6 декабря на стадионе "Лусаил Айконик".

До этого нападающий выходил в каждом матче в стартовом составе, но тренер сборной Фернанду Сантуш находил ему замену во втором тайме.

По данным португальских СМИ, Роналду использовал в адрес тренера оскорбительные выражения в процессе ухода с поля в матче третьего тура группового этапа против команды Южной Кореи.

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