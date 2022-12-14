Как Аргентина с Месси вышла в финал чемпионата мира по футболу в Катаре

13 декабря сборная Аргентины обыграла команду Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 3:0. В главном матче турнира Месси и компания встретятся с победителем пары Франция – Марокко. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как аргентинцы прошли в финал.



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Путь Аргентины и Хорватии к решающей стадии получился настолько драматичным, что их очное противостояние просто обязано было подарить яркие эмоции и страстную игру. Дополнительный сюжет для этой дуэли освежили в памяти спортивные СМИ: Лионель Месси и Лука Модрич – две живых легенды футбола, два по-настоящему великих игрока и нынешние капитаны своих сборных – впервые встретились в марте 2006 года в товарищеской встрече незадолго до чемпионата мира в Германии.

Несмотря на статус матча, он стал знаменательным для обоих. Модрич в той игре дебютировал за сборную, а Месси открыл счет голам за национальную команду.

Первая встреча Луки и Лео закончилась победой хорватов со счетом 3:2. С тех пор обе сборные встречались лишь дважды, причем только в одной игре Модрич и Месси выходили на поле друг против друга. Это случилось в матче групповой стадии чемпионата мира 2018 года в России. Тот поединок завершился со счетом 3:0, а Модрич стал автором забитого мяча.

Сегодня ситуация повторилась с точностью до наоборот. Три безответных гола оформили уже аргентинцы, а одним из творцов победы выступил бессменный капитан альбиселесте Лео Месси.

Начало полуфинальной встречи вышло достаточно ровным. Более того, хорваты больше владели мячом и в целом контролировали игру. Аргентинцы при этом не сильно форсировали события и до определенного момента отбивались редкими контратаками.

Переломный момент случился на 32-й минуте матча, когда грубую ошибку допустила оборона хорватов. Защитники позволили Хулиану Альваресу выскочить один на один с вратарем Домиником Ливаковичем. Аргентинский нападающий пробросил мяч и удачно подставился под фол, заработав пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Месси, попутно установив новый рекорд по количеству мячей за свою сборную на чемпионатах мира – 11. Предыдущее достижение, к слову, принадлежало Габриэлю Батистуте.

Не успели хорваты опомниться, как тут же последовал еще один гол – на этот раз с игры. Все тот же Альварес устроил фантастический забег от центральной линии, сумел перегнать, а затем и переиграть трех защитников, после чего без всяких проблем вколотил мяч в сетку.

Во втором тайме главный тренер сборной Хорватии Златко Далич попытался перестроить и перевернуть игру, выпустив сразу после перерыва аж трех новых футболистов. Однако очередного балканского чуда не произошло. Аргентинцы поймали кураж и даже не думали спускать свое преимущество в трубу.



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На 69-й минуте подопечные Лионеля Скалони окончательно разрешили все вопросы относительно первого финалиста. Месси убежал в контратаку, с правого фланга ворвался в штрафную и почти от лицевой линии отдал пас в центр. На передачу откликнулся Альварес: в одно касание он переправил мяч в дальний угол и таким образом оформил дубль.

Хорваты же так и не сумели поразить ворота соперника. Последним интересным событием в оставшееся время матча стало появление на поле Пауло Дибалы – дебютное на нынешнем мундиале. Аргентина абсолютно закономерно и по делу прошла в финал ЧМ. Скалони не только сумел найти нужный ключ к защите хорватов, но и наглухо закрыл свои "двери": за весь матч подопечные Далича нанесли всего два удара в створ соперника (против семи – у аргентинцев).

Теперь у южноамериканской сборной остался всего один шаг до заветного титула. Последний такой шанс был у Аргентины на чемпионате мира 2014 года. В финале того турнира титул из-под носа у Месси и компании увела сборная Германии. Тот матч для страны стал едва ли не национальной трагедией.

Поэтому неважно, кто попадется южноамериканцам в решающем матче. Будет это действующий чемпион мира в лице Франции или новое футбольное чудо в лице Марокко, они выжмут в финале из себя все и даже больше, чтобы в этот раз поднять кубок над головой.

