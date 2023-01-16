Фото: kremlin.ru

Офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Владимир Путин сумел противостоять давлению со стороны Запада в период украинского кризиса. Об этом он написал в статье для Global Times.

"Отказ России преклонить колено и ее восстание против Запада стало сигналом для всего мира о том, что США и ЕС больше не способны применять санкции в качестве угрозы для достижения своих целей", – заявил экс-военный.

Риттер подчеркнул, что НАТО фактически ведет прокси-войну с Россией через украинцев, поскольку поставляет им средства вооружения и разведывательные данные.

Вместе с тем, бывший разведчик указал на пагубное влияние антироссийских санкций на экономику Европы. Он добавил, что гегемония США уступает место многополярности, в условиях которой большую роль будут играть страны БРИКС.

Ранее обозреватель издания Global Times Карлос Мартинес критически отозвался об антироссийской политике коллективного Запада и Украины, сославшись на тяжелое экономическое положение Европы вследствие конфликта.

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