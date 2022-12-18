США относятся к России, руководствуясь логикой холодной войны – посол

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

США в своей политике по отношению к России руководствуются логикой холодной войны. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов журналу Newsweek.

"Складывается впечатление, что Вашингтону необходимо постоянно самоутверждаться через соперничество с Россией. Как будто в коридорах власти в американской столице до сих пор живет "призрак" СССР, а "холодная война" вовсе не закончилась", – заявил он.

Посол отметил, что Вашингтон консолидирует общество в США и в западных странах против образа "внешнего врага", который подрывает демократические ценности. Кроме того, подчеркивает Антонов, с помощью России США могут оправдывать беспрецедентные военные расходы и собственные проблемы.

Антонов назвал "идеей фикс" стремление США ослабить Россию. По его словам, после распада Советского Союза, Вашингтон целенаправленно создавал на Украине антироссийский плацдарм и прививал населению ненависть ко всему русскому через неправительственные организации и прямое вмешательство в процессы принятия государственных решений.

Ранее сообщалось, что 9 декабря в Стамбуле прошла встреча России и США по вопросам работы посольств. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уточнил, что это событие не говорит о возобновлении диалога между странами по крупным вопросам.

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