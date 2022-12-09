Рябков сообщил о встрече РФ и США по вопросам работы посольств в Стамбуле

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил о встрече России и США по вопросам работы посольств, которая проходит в Стамбуле в пятницу, 9 декабря. Дипломат уточнил, что это событие не говорит о возобновлении диалога между странами по крупным вопросам.

"Сегодня в Стамбуле проводится встреча на уровне директоров профильных департаментов, это периодически проводящиеся мероприятия для обсуждения так называемых "раздражителей" в двухсторонних отношениях", – передает РИА Новости его слова.

Рябков пояснил, что на встрече представители России и США обсуждают только условия работы диппредставительств. По его словам, работа в данном направлении была на некоторое время приостановлена, а теперь к этим вопросам вернулись.

Замглавы ведомства сделал акцент на том, что это не является сигналом о возобновлении контактов с Вашингтоном по более масштабным вопросам. Встречу в Стамбуле он назвал рабочим моментом.

Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва продолжает диалог с Вашингтоном по визовому вопросу. При этом, подчеркнул он, прогресса в решении этой проблемы пока нет. Однако Рябков указал, что тема выдачи виз является одной из немногих, по которым США продолжают сотрудничество с Россией.

Также замминистра заметил, что у Вашингтона нет оснований жаловаться на недостаток консульских служащих на территории РФ. По его словам, в американских диппредставительствах достаточно персонала.

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