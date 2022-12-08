Переговоры РФ и США по стратегической стабильности поставлены на паузу – Рябков

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Переговоры Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности и СНВ поставлены на паузу, но не прекращены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает газета "Известия".

"Мы перенесли заседание двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ, не отменили его. Когда мы предложим альтернативные даты, я гадать не берусь", – сказал он.

Рябков подчеркнул, что Россия готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности на равноправной и сбалансированной основе и не рассматривает возможность односторонних уступок.

"Мы знаем, что это не будет просто, диалог и раньше шел с трудом, сейчас могут появляться какие-то дополнительные позиционные довески, ненужные нам в американской позиции, но в конце концов это им решать. <...> За ними (США. – Прим. ред.) в очереди не стоим, с протянутой рукой за ними не ходим, никаких одолжений не просим", – подчеркнул дипломат.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что диалог с США по стратегической стабильности может состояться, если в Вашингтоне будет адекватный партнер и готовность не пересекать "красные линии" Москвы в сфере безопасности. Ермаков напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога.

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