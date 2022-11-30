МИД РФ поставил условия для диалога с США по стратегической стабильности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Диалог с США по стратегической стабильности может состояться, если в Вашингтоне будет адекватный партнер и готовность не пересекать "красные линии" Москвы в сфере безопасности. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Он напомнил, что Россия от диалога никогда не отказывалась. При этом США нужно "дозреть" до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать интересы РФ.

Ранее временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд сообщила, что Вашингтон ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности, который был прерван из-за ситуации на Украине.

До этого в Пентагоне заявили, что Вашингтон и Москва наладили несколько каналов связи для обсуждения вопросов безопасности. Недавнее использование этих каналов связи обнадеживает, добавили в американском военном ведомстве.

Там отметили, что диалог позволяет предотвратить просчеты, военные инциденты и эскалации.

В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине. В ходе беседы Остин отметил важность сохранения каналов коммуникации с Россией.

После этого американский журналист Дэниел ДеПетрис заявил, что Вашингтон и его союзники должны вести непрерывный диалог с Москвой, потому что это необходимо и разумно. Он напомнил, что предыдущие чиновники в США не пренебрегали общением с Россией вне зависимости от тяжести отношений двух стран.



В Пентагоне отметили важность продолжения двусторонних контактов

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