В Пентагоне рассказали о каналах связи с РФ для обсуждения вопросов безопасности

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Вашингтон и Москва наладили несколько каналов связи для обсуждения вопросов безопасности, заявили в Пентагоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Недавнее использование этих каналов связи обнадеживает, добавили в американском военном ведомстве. Там отметили, что диалог позволяет предотвратить просчеты, военные инциденты и эскалации.

"Нас обнадеживают недавние звонки высокопоставленных представителей Пентагона российским коллегам, и мы считаем, что продолжение диалога имеет решающее значение", – сказал представитель ведомства США.

В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине. В ходе беседы Остин отметил важность сохранения каналов коммуникации с Россией.

После этого американский журналист Дэниел ДеПетрис заявил, что Вашингтон и его союзники должны вести непрерывный диалог с Москвой, потому что это необходимо и разумно. Он напомнил, что предыдущие чиновники в США не пренебрегали общением с Россией вне зависимости от тяжести отношений двух стран.



В Пентагоне отметили важность продолжения двусторонних контактов

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