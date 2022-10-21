Блинкен заявил, что США будут вести диалог с РФ всегда, когда это необходимо

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США будут вести диалог с Россией всякий раз, когда возникнет такая необходимость. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он добавил, что Вашингтон уже делал это. В качестве примера он привел разговор с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По его словам, они обсуждали ряд "специфических вопросов", представляющих безопасность для США.

"Другие коллеги, включая министра обороны, советника (президента) по национальной безопасности, проводили контакты со своими партнерами (из РФ) – и продолжат это делать", – приводит слова Блинкена ТАСС.

При этом госсекретарь отметил, что все указывает на то, что Москва не хочет участвовать в значимой дипломатии по Украине, а продолжает действовать в противоположном направлении.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Они обсудили ситуацию на Украине. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, в свою очередь, заявил, что американская сторона в ходе беседы подчеркнула важность сохранения каналов коммуникации с Россией в "условиях идущей войны против Украины".



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