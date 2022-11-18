Рябков заявил об отсутствии прогресса с США по визовому вопросу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Россия продолжает переговоры с США по урегулированию визового вопроса, однако прогресса в этом направлении пока нет. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Если вы думаете, что здесь намечаются прорывы, то на подходе ничего такого нет", – цитирует его "Интерфакс".

В то же время дипломат признал, что тема консульской работы и выдачи виз является одной из немногих, по которым американцы продолжают работу с Москвой. Он выразил надежду, что какие-то подвижки по этим вопросам все-таки будут достигнуты.

"Хотя бы фрагментарно (будет получаться. – Прим. ред.), частично, в каких-то аспектах, точечно", – сказал Рябков.

Также Рябков заметил, что у Вашингтона нет оснований жаловаться на недостаток консульских служащих на территории РФ. По его словам, в американских диппредставительствах достаточно персонала.

В прошлом году Россия в ответ на санкции ввела запрет на наем своих граждан посольством США. В связи с этим американское посольство в Москве прекратило выдачу неиммиграционных и недипломатических виз россиянам.

Недавно американские власти заявили, что не ограничивают выдачу виз россиянам. Граждане РФ по-прежнему могут получить неиммиграционные визы в США, однако сделать это можно пока только в диппредставительствах, расположенных в других странах.



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