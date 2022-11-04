Столкновение с неонацистами на Украине было неизбежно – Путин

Фото: TACC/Сергей Фадеичев

Владимир Путин заявил, что столкновение с неонацистами на Украине было неизбежно, объяснив это возникновением худших событий в дальнейшем.

"Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы тоже самое, только с худших для нас позиций", – сообщил президент России.

По его словам, происходящему на Украине способствовали действия "ее так называемых друзей". Президент подчеркнул, что обстановка там стала смертоносной для России и самого украинского народа.

"И мы видим это даже по характеру боевых действий: просто удивительно, что там происходит, вообще как будто украинцев не существует, бросают как в топку и все", – сказал Путин.

При этом глава российского государства заявил о теплом отношении РФ к Украине. Он подчеркнул, что инициатором вражды между двумя государствами выступила именно Украина. Путин уточнил, что к действующим событиям привел Запад, который взрастил на Украине ненависть ко всему русскому.



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