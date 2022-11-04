Путин заявил о теплом отношении России к Украине

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Россия всегда с уважением и теплом относилась к Украине. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российских исторического и военно-исторического обществ.

По его словам, инициатором вражды стала именно Украина, где Запад взрастил ненависть ко всему русскому.

"В России же все ровно наоборот. Вы это хорошо знаете. Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу – так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние", – сказал глава государства.

До этого Владимир Путин поздравил Россиян с Днем народного единства. В своем обращении российский лидер отметил сплоченность граждан РФ и их сердечную преданность Родине.



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