Евросоюз должен определиться, какое будущее он видит для себя – Лавров

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз должен определиться, какое будущее он видит для себя. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипведомства Эритреи Османом Салехом Мохаммедом, сообщает ТАСС.

Лавров добавил, что Россия со своей стороны не может ни помочь ЕС, ни помешать ему в этом.

Глава МИД России прибыл в Эритрею с рабочим визитом в четверг, 26 января. Ожидается, что, помимо главы местного дипведомства, Лавров также встретится с президентом государства.

Ранее Сергей Лавров прибыл в Эсватини в рамках "африканского турне". Предполагается, что министр посетит еще несколько африканских стран.

В МИД Германии принесли извинения за сообщение, в котором заявили, что Лавров приехал в Африку не для того, чтобы полюбоваться на леопардов, а чтобы заявить о планах украинских властей "уничтожить все русское".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!