Лавров прибыл в Эсватини в рамках "африканского турне"

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в понедельник вечером с визитом в Эсватини, куда он прилетел из южноафриканской Претории. Об этом сообщает официальный новостной телеграм-канал МИД России.

Королевство Эсватини стало второй остановкой Лаврова в его "африканском турне". Предполагается, что министр иностранных дел РФ посетит несколько африканских стран.

Первой остановкой министра стала ЮАР, где Лавров провел встречу с с главой МИД Наледи Пандор и президентом Сирилом Рамафозой. В ходе состоявшихся встреч и бесед был обстоятельно обсужден комплекс вопросов дальнейшего укрепления российско-южноафриканского стратегического партнерства.

Ранее Лавров заявил, что война РФ с Западом меняет характер с гибридной на почти настоящую. По его словам, война с Россией заключается в желании Запада уничтожить все русское.

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