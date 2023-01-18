Глава МИД ЮАР призвала США отказаться от законопроекта о борьбе с РФ в Африке

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Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что законопроект американского конгресса о борьбе с российской деятельностью в Африке противоречит международному праву.

"Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, <...> мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения", – сказала она в интервью РИА Новости.

Пандор подчеркнула, что будет продолжать бороться с данным законопроектом. Она указала, что документ еще не принят и только должен обсуждаться в сенате Соединенных Штатов.

В апреле 2022 года палата представителей США поддержала проект закона против "злонамеренной деятельности России в Африке". Документом предусмотрено "наказание" со стороны Вашингтона в отношении африканских стран за сотрудничество с РФ в различных областях.

Ранее министр обороны Южно-Африканской Республики Танди Модисе заявила, что Соединенные Штаты оказывают давление на страны Африки, которые поддерживают отношения с Россией.

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