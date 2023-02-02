Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин назвал глупостью попытки отменить русскую культуру, сообщает РИА Новости.

"Отменить русскую культуру, российскую культуру – это глупость, но самое-то важное, что мы понимаем, насколько она важна для нас, для нашей страны, для наших людей", – отметил глава государства.

Президент России сказал, что проведет беседу с Ольгой Борисовной Любимой (глава Минкультуры РФ. – Прим. ред.) и Сергеем Сергеевичем Кравцовым (глава Минпросвещения РФ. – Прим. ред.) для того, чтобы они нашли способ поддержать театральный кружок, который находится в школе № 1 в городе Новочеркасске. Там ученики поставили спектакль по роману Александра Фадеева "Молодая гвардия".

Ранее Путин заявил, что главная задача российского руководства – сохранить страну и создать условия для ее эффективного развития. Путин подчеркнул, что эта задача будет решена.



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