Власти РФ должны создать условия для сохранения страны – Путин

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Главная задача российского руководства – сохранить страну и создать условия для ее эффективного развития, заявил Владимир Путин на встрече с представителями молодежных и патриотических организаций. Об этом сообщает ТАСС.

"Наша главная задача – обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления", – сказал президент.

Путин подчеркнул, что эта задача будет решена.

Ранее глава государства заявил, что против России всегда велась борьба, которая неизменно сопровождалась противостоянием в информационной сфере. По его словам, такая картина сохранялась на протяжении всей российской истории. Он отметил, что спецоперация на Украине представляет собой обострение этой исторической борьбы.

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