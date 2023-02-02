Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Владимир Путин рассказал о фактах продажи плодородного слоя земли и леса-кругляка с Украины, передает ТАСС слова президента РФ.

"Не знаю, кто и когда занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, хотя такие факты есть. И лес-кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири", – сказал Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

По мнению главы государства, Карпаты могут стать лысыми. Президент России добавил, что землю с Украины до сих пор продают.

"Но я не могу себе представить, что землю продают вместе с останками человеческими, это просто в голове не укладывается", – заключил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин организует собрание по вопросу восстановления жилья в приграничных районах, которое было разрушено после атак ВСУ. На повестке также будет стоять вопрос восстановления разрушенных домов после ЧС.

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