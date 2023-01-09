Медики смогут отслеживать статус спецвыплат через портал госуслуг – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Представители дефицитных медицинских профессий, которым полагаются новые выплаты, смогут отслеживать статус их получения через портал госуслуг. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным.

"Выплаты за календарный месяц будут рассчитываться, исходя из суммарно отработанного времени за дни работы в соответствующем месяце. Медицинские работники будут получать оповещения о статусе выплаты на едином портале государственных услуг", – сказала она.

Зампред кабмина объяснила, что медучреждения должны будут направлять необходимые сведения о работниках не позднее 10 дней после завершения отчетного месяца. То есть уже в предстоящем феврале врачи получат выплаты за январь. Выплаты будут осуществляться за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее Мишустин сообщил, что правительство утвердило специальные социальные выплаты для представителей дефицитных медицинских специальностей. Их размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц, а получат их порядка 1,1 миллиона врачей.

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