Голикова заявила, что ожидаемая продолжительность жизни в РФ выросла до 72,6 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России ожидаемая продолжительность жизни выросла до 72,6 года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время совещания по вопросам реализации национального проекта "Здравоохранение".

"Правительством России уделяется особое внимание вопросам развития системы здравоохранения. В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 года", – отметила Голикова.

Также зампред РФ добавила, что в стране снизилась младенческая смертность. Кроме того, она рассказала, что было произведено 1,4 миллиона операций высокотехнологичной медицинской помощи.

В 2022 году на реализацию национального проекта "Здравоохранение" было выделено 374,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в России откроют первый Институт биологии, где будут изучать способы замедления биологических часов. В учреждении разработают и внедрят новые методы измерения биологического возраста, определение "часов старения" для отдельных жизненно важных систем организма, которые помогут излечению самых разных болезней.

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