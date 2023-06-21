Терапевт предупредил об опасности повышенного артериального давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Повышенное артериальное давление может стать причиной серьезных проблем со здоровьем и довести в том числе до инсульта или инфаркта. О том, чем еще опасна гипертония и как с ней бороться, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, сообщает "Вечерняя Москва".

"Артериальное давление – ласковый убийца, потому что человек долго может не обращать внимания на высокие цифры и запустить состояние. Повышение крови в артериях приводит к их растяжению, эластичность нарушается, и они просто могут лопнуть", – предупредил специалист.

Повышенное давление также опасно для почек и глаз. Первые просто начинают разрушаться и в итоге сами становятся причиной гипертонии. А вторые могут перестать видеть, если произойдет кровоизлияние в сетчатку.

Среди основных причин высокого артериального давления Кондрахин перечислил наследственность, стрессы, злоупотребление солью и алкогольными напитками, недостаточную физическую активность, а также погодные условия.

Что касается способов борьбы с гипертонией, то без специальных лекарств обойтись не получится, отмечает врач. Однако это не касается случаев, когда повышенное давление вызвано побочными факторами, например ожирением или сахарным диабетом – тогда необходимо заняться улучшением общего состояния организма.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не пить кофе в жару. Он объяснил это тем, что в жаркую погоду негативные эффекты этого напитка усиливаются, в частности, могут возникать перебои в работе сердца, неконтролируемо повышаться давление.



"Доктор 24": гипертония