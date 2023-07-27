Две трети россиян считают, что перед браком нужно предъявлять справки о здоровье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две трети россиян считают, что перед вступлением в брак влюбленные должны предъявлять справки о состоянии здоровья, как физического, так и психического, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным опроса, в котором приняли участие 5,2 тысячи человек, 47% участников уверены, что нужно предъявлять справки о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции и наркозависимости. По мнению респондентов, подобные вещи нельзя скрывать от будущего супруга или супруги, так как здесь идет речь о состоянии здоровья не только взрослых, но и детей.

При этом 10% опрошенных считают, что молодожены должны иметь справки от психиатра. Такую справку обычно получают граждане для водительских прав, а создание семьи – намного более серьезный шаг. 4% респондентов предложили предоставлять справки об отсутствии половых инфекций, 2% – об отсутствии алкогольной зависимости, и еще 1% отметил предоставление справки о состоянии здоровья и способности к деторождению.

Были и те респонденты, которые считают, что необходимо предоставлять все вышеперечисленные справки сразу.

"Создание семьи – это очень серьезно. А если кто-то бесплодный, наркозависимый или психически нездоровый попадется? Многое передается детям. Так что справка обязательна!" – таким мнение поделилась одна из участниц опроса.

При этом 36% участников опроса считают, что справки – это настоящая глупость, так как перед вступлением в брак граждане уже должны знать все о состоянии здоровья своего партнера. Эти же люди считают, что могут найтись те, кто предоставят поддельные документы.

Ранее пресс-служба столичного управления ЗАГС сообщила, что порядка 700 пар поженились в Москве в красивую дату, 23.07.23. Для заключения брака в этот день были доступны три выездные локации: башня "Око" в деловом центре "Москва-Сити", Оперный дом музея-заповедника "Царицыно" и бальный зал гостиницы "Хилтон Ленинградская".

Отмечалось, что в следующую красивую дату, 23 августа этого года, столичные пары будут женить актеры, певцы, шоу-мены и другие знаменитости.



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