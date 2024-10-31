Центр коллективного пользования омиксными технологиями открылся в Москве

Фото: пресс-служба российского научного фонда

Центр коллективного пользования омиксными технологиями, который позволит российским исследователям разрабатывать методы диагностики и профилактики заболеваний, открылся в Москве. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

"В ЦКП используются передовые технологии, что позволяет тестировать новые продукты и ускорять их внедрение в медицинскую практику", – сказала вице-мэр.

Она также отметила, что открытие центра стало знаковым шагом для развития медицины России. Так, в Московском центре инновационных технологий в здравоохранении совместно с учеными столичные врачи могут использовать современное оборудование, стоимость которого превысила 160 миллионов рублей.

Среди приобретенных для центра устройств – жидкостные и газовые масс-спектрометры, капиллярные генетические анализаторы и высокопроизводительные секвенаторы нового поколения.

Между тем Москва поддержала проведение 100 клинических исследований по 15 терапевтическим областям от 23 российских и иностранных компаний и организаций. При поддержке департамента клинических исследований Московского центра инновационных технологий создаются не только современные биоаналоги, но и инновационные препараты, не имеющие аналогов в мире.