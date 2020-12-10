У Боткинской больницы построят корпус с вертолетной площадкой на крыше

15:54
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Строительство семиэтажного корпуса на территории Боткинской больницы планируют завершить в 2022–2023 годах, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
"Открытие скоропомощного корпуса ГКБ имени Боткина позволит увеличить оперативность и повысить качество лечения при травмах, ожогах, отравлениях и других случаях, требующих экстренной помощи", – отметил глава ведомства.
Сейчас ведутся работы по доработке котлована, монолитные работы, вынос сетей электроснабжения. По словам Загрутдинова, изначально планировалось завершить работы в 2023 году, но возможно это произойдет раньше.
На территории Боткинской больницы построят стационарный корпус площадью 16 тысяч квадратных метров. На крыше стационара разместят вертолетную площадку. В здании будет семь наземных этажей.
В новом корпусе пациенты смогут получать весь комплекс экстренной медицинской помощи в течение первых суток после госпитализации. Затем, в зависимости от состояния, их либо отправят домой, либо переведут в профильное отделение больницы.
В июле Боткинская больница получила новые приборы для проведения иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований. Новые устройства также получили городские клинические онкологические больницы № 1 и 62, Московский клинический научный центр имени Логинова, больница имени Плетнева, ГКБ № 40 и Морозовская детская больница.
Приборы помогают определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать лечение, которое воспринимает опухоль как мишень и поражает ее, не затрагивая соседние здоровые клетки.
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