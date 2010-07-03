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16:02

Спасшего авиапассажира школьника пригласили в Боткинскую больницу

общество

16:02

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Фото: vk.com/novostimoscow

Ученика медицинского класса столичной школы № 1573 Богдана Рудика, спасшего человека на борту самолета, пригласили посетить с экскурсией станцию скорой медицинской помощи им. А. Пучкова и учебный симуляционный центр больницы С.Боткина. Приглашение поступило от руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

Он поблагодарил школьника за спасение пассажира, отметив, что Рудик смог не растеряться в экстренной ситуации и применить свои знания на практике. Хрипун подчеркнул, что школьник повел себя как настоящий медицинский работник.

Глава Депздрава пригласил Рудика и его одноклассников посетить станцию скорой помощи и познакомиться с ее работой изнутри. Кроме того, школьников позвали в симуляционный центр Боткинской больницы на мастер-класс лучших врачей столицы, передает Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что Богдан Рудик оказал экстренную помощь пассажиру самолета Сочи — Москва. Мужчина почувствовал себя плохо, у него началось носовое кровотечение, в результате чего он потерял сознание.

Капитан воздушного судна обратился за медицинской помощью к пассажирам. Врачей в самолете не оказалось, поэтому на просьбу откликнулся 16-летний школьник. Рудик очистил ротовую полость и гортань авиапассажира от крови, после чего поддерживал его дыхание с помощью дыхательного реанимационного мешка Амбу.

Московский школьник спас жизнь пассажира во время полета

общество

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