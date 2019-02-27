Школьник из Москвы спас жизнь попутчику в самолете

Ученик медицинского класса столичной школы №1573 Богдан Рудик оказал экстренную помощь пассажиру самолета Сочи – Москва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.
Юноша возвращался с отдыха вместе с семьей. Во время полета находившемуся на борту мужчине стало плохо. От начавшегося носового кровотечения он потерял сознание. Тогда командир лайнера обратился к пассажирам за медицинской помощью.
Врачей в самолете не оказалось, зато увлекающийся медициной и химией 16-летний школьник сразу откликнулся. Парень очистил ротовую полость и гортань пострадавшего от крови, а затем вместе с бортпроводниками следил за давлением и поддерживал дыхание мужчины с помощью дыхательного реанимационного мешка Амбу. В итоге состояние пассажира стабилизировалось.
Позже Богдан признался, что во время оказания первой помощи старался не паниковать. "Понял, что могу помочь этому мужчине и пошел к нему. Я понимал, что в эту секунду надо сделать все, чтобы помочь человеку, а нервничать уже можно потом", – рассказал школьник.
Самолет экстренно сел в Воронеже, где пострадавшего передали медикам. По словам десятиклассника, который общается со спасенным им пассажиром, сейчас с мужчиной все в порядке.
Мама подростка рассказала, что он с детства носил с собой аптечку, а когда подрос, стал увлекаться точными науками, особенно химией. Именно поэтому с нового учебного года он перешел в школу, где был медицинский класс.
В рамках образовательного проекта "Медицинский класс в московской школе" Богдан проходит программу профессионального обучения в московском медицинском колледже №7. По окончании он получит свидетельство о профессии "Младший медицинский брат по уходу за больными".
При этом школьник пока не определился с выбором профессии. "Может, выберу химико-биологического направление, а может, медицинское", – пояснил десятиклассник.
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