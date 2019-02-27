Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:43

Школьник из Москвы спас жизнь попутчику в самолете

происшествия

17:43

Поделиться в социальных сетях:

Богдан Рудик. Фото: www.facebook.com/Александр Антипов

Ученик медицинского класса столичной школы №1573 Богдан Рудик оказал экстренную помощь пассажиру самолета Сочи – Москва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Юноша возвращался с отдыха вместе с семьей. Во время полета находившемуся на борту мужчине стало плохо. От начавшегося носового кровотечения он потерял сознание. Тогда командир лайнера обратился к пассажирам за медицинской помощью.

Врачей в самолете не оказалось, зато увлекающийся медициной и химией 16-летний школьник сразу откликнулся. Парень очистил ротовую полость и гортань пострадавшего от крови, а затем вместе с бортпроводниками следил за давлением и поддерживал дыхание мужчины с помощью дыхательного реанимационного мешка Амбу. В итоге состояние пассажира стабилизировалось.

Позже Богдан признался, что во время оказания первой помощи старался не паниковать. "Понял, что могу помочь этому мужчине и пошел к нему. Я понимал, что в эту секунду надо сделать все, чтобы помочь человеку, а нервничать уже можно потом", – рассказал школьник.

Самолет экстренно сел в Воронеже, где пострадавшего передали медикам. По словам десятиклассника, который общается со спасенным им пассажиром, сейчас с мужчиной все в порядке.

Мама подростка рассказала, что он с детства носил с собой аптечку, а когда подрос, стал увлекаться точными науками, особенно химией. Именно поэтому с нового учебного года он перешел в школу, где был медицинский класс.

В рамках образовательного проекта "Медицинский класс в московской школе" Богдан проходит программу профессионального обучения в московском медицинском колледже №7. По окончании он получит свидетельство о профессии "Младший медицинский брат по уходу за больными".

При этом школьник пока не определился с выбором профессии. "Может, выберу химико-биологического направление, а может, медицинское", – пояснил десятиклассник.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика