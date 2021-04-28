Собянин осмотрел строящийся корпус скорой помощи в ГКБ им. Вересаева

12:20
Фото: sobyanin.ru
Скоропомощный стационарный комплекс ГКБ имени Вересаева планируется достроить и ввести в эксплуатацию в 2022 году, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства объекта.
По словам мэра, в комплексе будет все необходимое для помощи пациентам.
"Сегодня корпус находится уже в такой продвинутой стадии строительства. Думаю, что в следующем году он будет достроен и введен в эксплуатацию", – сказал градоначальник.
Он подчеркнул важность оказания срочной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"В целом, конечно, такие корпуса повысят эффективность больниц почти в два раза. Конечно, для этого потребуется изменить логистику и назначение других корпусов, но это уже целая программа реконструкции всех больниц", – сказал Собянин.
По словам мэра, строительство скоропомощных корпусов является важнейшим элементом программы повышения оперативности и качества экстренной медпомощи пациентам.
"Мы проводим реорганизацию наших крупнейших городских больниц путем строительства скоропомощных корпусов. По большому счету, это такая своеобразная революция в логистике оказания медицинской помощи", – подчеркнул мэр.
Глава города добавил, что в настоящее время в приемные отделения больниц привозят огромное количество экстренных и плановых больных, что сказывается на эффективности помощи.
Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства столицы, строящийся скоропомощный корпус рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день. Им будет оказан полный комплекс необходимой помощи. Также там создадут все условия для пребывания родных и близких больных.
На сегодняшний день готовность объекта составляет 36%. Специалисты возводят монолитные конструкции въездного тамбура, входов в подвалы, создают перегородки.
Такие скоропомощные комплексы планируют построить в шести городских больницах, расположенных в центре города. На территории этих медучреждений уже есть либо в ближайшем будущем будут построены вертолетные площадки.
Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве скоропомощного корпуса на территории Боткинской больницы. По его словам, он появится в 2022–2023 годах.
Он отметил, что скоропомощные корпуса позволят увеличить оперативность и повысят качество лечения при травмах, ожогах, отравлениях и других случаях, требующих экстренной помощи. В новом корпусе пациенты смогут получать весь комплекс экстренной медицинской помощи в течение первых суток после госпитализации. Затем, в зависимости от состояния, их либо отправят домой, либо переведут в профильное отделение больницы.
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