Жители регионов России смогут сделать вторую прививку от COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Второй компонент вакцины от коронавируса можно будет получить в Москве, если первая прививка была сделана в другом российском регионе, сообщает комплекс социального развития со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Для этого нужно записаться в одну из 11 поликлиник по телефону. Воспользоваться этим могут не только жители регионов, но и москвичи.

"Все применяемые сейчас в России вакцины от COVID-19 вводятся в два этапа, и мы понимаем, что у граждан в силу разных обстоятельств не всегда есть возможность получить второй компонент в том же регионе", – говорится в сообщении.

Сейчас все сведения передаются в Федеральный регистр привитых против коронавируса. Медработники столичных поликлиник проверят информацию о введении первого компонента вакцины по паспорту, номеру СНИЛС или полису ОМС и занесут туда данные о получении второго компонента, чтобы пациент смог получить электронный сертификат о вакцинации.

Владимир Путин ранее заявил о скором запуске в оборот четвертой вакцины от COVID-19. По его словам, Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.