В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной

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Процесс вакцинации от коронавируса в России должен быть добровольным, заявил заместитель министра здравоохранения страны Сергей Глаголев. По его словам, граждане должны доверять вакцинам.

"Мы твердо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной. Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации", – цитирует РИА Новости Глаголева.



Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что иногда в интересах государства вакцинация может быть обязательной для граждан. Политик подчеркнул, что вопрос о том, должна ли вакцинация быть обязательной, следует решать исходя из сопоставления ценности одной жизни и всего населения.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона.

